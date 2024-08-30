Сили оборони просунулись на Курському напрямку та взяли під контроль 5 кв. км територій - Сирський
Київ • УНН
Сили оборони України просунулися до 2 км на окремих напрямках у Курській області, взявши під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою, повідомив головнокомандувач ЗСУ Сирський.
Сили оборони України на окремих напрямках у курській області просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, передає УНН.
Деталі
Сили оборони продовжують ведення оборони на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії бойових дій йдуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок ці атаки відбиті, успіху противник не мав. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до 2 км, взяли під контроль 5 кв. км території. Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують виконання визначених завдань
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті - передусім Покровський напрямок, а також з акцентом на операції в курській області, підготовку шкіл та енергетику