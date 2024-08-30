Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны Украины на отдельных направлениях в Курской области продвинулись до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территорий. На остальных направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНН.

Детали

Силы обороны продолжают ведение обороны на основных операционных направлениях. Фактически по всей линии боевых действий идут бои различной интенсивности. Наиболее сложная ситуация остается на Бахмутском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро эти атаки отбиты, успеха противник не имел. На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до 2 км, взяли под контроль 5 кв. км территории. Обстановка на других направлениях остается сложной, но контролируемой. Силы обороны продолжают выполнение определенных задач - сказал Сырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте - прежде всего Покровское направление, а также с акцентом на операции в курской области, подготовку школ и энергетику