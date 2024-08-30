Зеленський зібрав Ставку: обговорили фронт, операцію на курщині, підготовку шкіл та енергетику
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті, підготовку шкіл та енергетику. Особлива увага приділена операції в Курській області та посиленню позицій у процесах обміну полоненими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті - передусім Покровський напрямок, а також з акцентом на операції в курській області, підготовку шкіл та енергетику, пише УНН.
Деталі
"Провів засідання Ставки. Три ключові питання", - вказав Зеленський у Telegram і перечислив:
- Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну, зазначив Зеленський.
- Друге – підготовка шкіл до навчального року. "Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", - вказав Президент.
- Третє – енергетика. "Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд", - зауважив Зеленський.
"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - написав Зеленський.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди