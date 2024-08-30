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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 12:12  •  18143 просмотра

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Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте, подготовку школ и энергетику. Особое внимание уделено операции в Курской области и усилению позиций в процессах обмена пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте - прежде всего Покровское направление, а также с акцентом на операции в курской области, подготовку школ и энергетику, пишет УНН.

Детали

"Провел заседание Ставки. Три ключевых вопроса", - указал Зеленский в Telegram и перечислил:

  • Доклад Главкома Сырского о ситуации на передовой - прежде всего Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена, отметил Зеленский. 
  • Второе - подготовка школ к учебному году. «Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового. Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов», - указал Президент. 
  • Третье - энергетика. «Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений», - отметил Зеленский.

"Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - написал Зеленский.

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