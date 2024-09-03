Украина будет удерживать территорию Курщины пока не заставит путина к переговорам - Зеленский

Киев планирует удерживать захваченные территории России, пока президент рф владимир путин не согласится на переговоры. Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится оставить за собой захваченные земли, но хочет использовать их как рычаг для переговоров.

Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни - отмечает президент Украины.

По его словам, Украина будет «удерживать» эту территорию, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы» и прекращения войны. Соответствующий план он планирует представить международным партнерам, в частности США.

Зеленський про операцію в курській області: "важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду"

Сейчас она нам нужна - сказал он о территории, которую сейчас удерживает Украина в рф.

Дополнение

Во время интервью Зеленский объяснил, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить еще территорию РФ.

Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. Со всем уважением, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех любой очень зависит к неожиданности - объяснил Зеленский.

Напомним,

В августе Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны взяли под контроль 1294 кв. км территории РФ, 100 населенных пунктов и 594 пленных российских военных.