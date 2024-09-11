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Не впевнений, що він існує: Зеленський про "мирний план" Шольца

Не впевнений, що він існує: Зеленський про "мирний план" Шольца

Київ • УНН

 • 16660 перегляди

Президент України заявив, що не знає про мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца і сумнівається в його існуванні. Зеленський наголосив, що не може бути планів щодо України без її участі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца і він взагалі не впевнений, що він існує. Про це він заявив на на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Щодо мирного плану Шольца (канцлер Німеччини Олаф Шольц — ред.) мені нічого не відомо. Не може бути ніяких планів без України про Україну. Я навіть не впевнений, що такий план існує", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Італійська газета La Repubblica раніше повідомила, посилаючись на власні джерела, що Шольц нібито розробляє "мирний план", який передбачає прискорення завершення війни через передачу РФ окупованих українських територій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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