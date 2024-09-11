Не впевнений, що він існує: Зеленський про "мирний план" Шольца

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца і він взагалі не впевнений, що він існує. Про це він заявив на на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Щодо мирного плану Шольца (канцлер Німеччини Олаф Шольц — ред.) мені нічого не відомо. Не може бути ніяких планів без України про Україну. Я навіть не впевнений, що такий план існує", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Італійська газета La Repubblica раніше повідомила, посилаючись на власні джерела, що Шольц нібито розробляє "мирний план", який передбачає прискорення завершення війни через передачу РФ окупованих українських територій.