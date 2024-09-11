Не уверен, что он существует: Зеленский о "мирном плане" Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестен мирный план канцлера Германии Олафа Шольца и он вообще не уверен, что он существует. Об этом он заявил на на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

"Относительно мирного плана Шольца (канцлер Германии Олаф Шольц - ред.) мне ничего не известно. Не может быть никаких планов без Украины об Украине. Я даже не уверен, что такой план существует", - сказал Зеленский.

Напомним

Итальянская газета La Repubblica ранее сообщила, ссылаясь на собственные источники, что Шольц якобы разрабатывает "мирный план", который предусматривает ускорение завершения войны через передачу рф оккупированных украинских территорий.