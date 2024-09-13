Зеленський хоче представити мирний план Конгресу США: "Деякі кроки залежать він них"
Київ • УНН
Президент Зеленський планує представити свій мирний план не лише Байдену, а й іншим ключовим політичним фігурам США. Він вважає це важливим кроком, щоб кандидати на пост президента розуміли потреби України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що планує представити мирний план не лише Президенту США Джо Байдену, але й іншим ключовим політичним фігурам, зокрема Камалі Гарріс, Дональду Трампу та Конгресу США. Про це він заявив під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.
"Я певен, що Байден зрозуміє, також і Камалла Гарріс буде, ми збираємось і з Дональдом Трампом цим поділитись. Я думаю, що план треба представити обом кандидатам, а також поділитись із Конгресом США, бо деякі кроки залежатимуть від них", - сказав Зеленський.
На його думку, це дуже потрібний крок, адже вони кандидати пост президента США мають розуміти, чого потребує Україна.
Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом05.09.24, 15:18 • 27012 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца і він взагалі не впевнений, що він існує.