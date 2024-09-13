Разрешение на дальнобойность заставит Россию искать мира - Зеленский

Вопрос о потребности Украины в дальнобойности больше не вызывает сомнений, ведь именно это поможет переломить ситуацию на фронте, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в рамках XX встречи Ялтинской европейской стратегии, передает УНН.

Путину не нужны никакие разрешения, согласования на дальнобойность. Каждый, кто просто видит на карте, откуда россия наносит удары, где готовит силы и держит резервы, где располагает военные объекты и какую использует логистику, - каждый, кто все это видит, очевидно понимает, для чего Украине дальнобойность - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что недавно подробно обсудил этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. По словам президента, после этой встречи больше не остается нерешенных вопросов о необходимости предоставления Украине достаточных дальнобойных средств.

Я хочу подчеркнуть: достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. И мы очень надеемся на наших партнеров, надеемся на результат от наших партнеров. По крайней мере мы работаем над этим - добавил президент.

Напомним

В российских ракетах, которые атакуют украинские школы могут быть детали из Америки, Европы, Азии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Саммите первых леди и джентельменов, а также отметил - «безопасность детей касается каждого.