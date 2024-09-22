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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на возражения России: на саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН

Несмотря на возражения России: на саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 16:59  •  3779 просмотра

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На Саммите будущего в Нью-Йорке 143 страны ООН утвердили «Пакт будущего». Документ содержит намерения по решению глобальных проблем и реформированию ООН, несмотря на попытки России внести поправки.

В воскресенье, 22  сентября,  143 страны ООН на Саммите будущего в Нью-Йорке утвердили разработанный под руководством Германии план реформ Организации объединенных наций. Об этом пишет УНН со ссылкой на ООН.

Детали

Речь идет о главном документе Саммита будущего - «Пакте будущего».

Документ содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем - от военных конфликтов и изменения климата до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов.

Весь пакт изложен на 42 страницах и поделен на разделы: «Устойчивое развитие и финансирование развития», «Международный мир и безопасность», «Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество», «Молодежь и будущие поколения».

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В частности, в разделе о мире и безопасности отмечается: «Беда войны приобретает новые и более опасные формы. Сегодня мы ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны».

Страны обязуются действовать «коллективно для поддержания и восстановления международного мира и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах, для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН».

Дополнение

Отмечается, что Россия пыталась внести свои поправки, угрожая отказом поддержать консенсусный документ. В частности, заместитель министра иностранных дел рф Сергей Вершинин вынес на голосование поправку, которая бы предусматривала «принцип невмешательства», что якобы важно для стран Глобального юга, чтобы «коллективный Запад» не навязывал им свою волю.

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российский дипломат назвал проект «лицемерным» и раскритиковал генерального секретаря Антониу Гутерреша за то, что в проекте якобы не учтены все предложения.

Впрочем, поправки России были отклонены 143 голосами. Поэтому президент Генассамблеи Филемон Янг объявил Пакт принятым и подписал его.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в состав вошли 10 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу как главу делегации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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