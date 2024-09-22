«Мир нуждается в лидерстве и решительности": Зеленский отреагировал на решение саммита по реформе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина поддерживает решение мирового сообщества по Пакту ради будущего, который в частности предусматривает реформу Организации Объединенных Наций. Об этом глава государства написал в X, передает УНН.

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Приветствую принятие в ООН Пакта ради будущего. Несмотря на все препятствия, в частности попытки России сорвать его принятие, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего - отметил президент.

По его словам, будущее возможно только при условии завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с Формулой мира, которая основывается на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности.

Мир нуждается в лидерстве и решимости. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути - подчеркнул Зеленский.

Напомним,

На Саммите будущего в Нью-Йорке 143 страны ООН утвердили «Пакт будущего». Документ содержит намерения по решению глобальных проблем и реформирования ООН, несмотря на попытки России внести поправки.