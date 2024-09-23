Зеленский начал визит в США с посещения армейского боеприпасного завода

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производят составные части артиллерийских и минометных снарядов. Об этом сообщает сайт Офиса Президента, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мощности завода полностью загружены под нужды Украины, в частности для изготовления снарядов калибра 155 мм, которое в течение года существенно увеличили.

Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.

Во время встречи Президент рассказал о ситуации на поле боя и отметил потребности Украины в бесперебойном и своевременном снабжении объявленных пакетов оборонной поддержки.

Для нас честь начать визит в Соединенные Штаты Америки именно со Скрентона, с этого завода, из Пенсильвании. Мы очень рады иметь таких партнеров. Конечно, мы понимаем, что США помогали нам с самого начала полномасштабного вторжения. И мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу США и всем работникам таких заводов,