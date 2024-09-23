Зеленский начал визит в США с посещения армейского боеприпасного завода
Киев • УНН
Президент Украины начал визит в США с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода. Зеленский ознакомился с производством снарядов и обсудил дальнейшую поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производят составные части артиллерийских и минометных снарядов. Об этом сообщает сайт Офиса Президента, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что мощности завода полностью загружены под нужды Украины, в частности для изготовления снарядов калибра 155 мм, которое в течение года существенно увеличили.
Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.
Во время встречи Президент рассказал о ситуации на поле боя и отметил потребности Украины в бесперебойном и своевременном снабжении объявленных пакетов оборонной поддержки.
Для нас честь начать визит в Соединенные Штаты Америки именно со Скрентона, с этого завода, из Пенсильвании. Мы очень рады иметь таких партнеров. Конечно, мы понимаем, что США помогали нам с самого начала полномасштабного вторжения. И мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу США и всем работникам таких заводов,
Среди главных тем обсуждения - важность начала совместного производства вооружения на территории Украины, а также возможность американских инвестиций в украинский ОПК.
Президент также отметил, что на этом и других американских заводах уже в несколько раз нарастили производство и будут увеличивать мощности и в дальнейшем.
Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей большое спасибо. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Он заявил, что главная задача - укрепление Украины и защита ее народа.