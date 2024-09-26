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Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит

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26 сентября 2024, 10:15  •  8754 просмотра

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Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 7,9 млрд долл. и другой поддержке, сообщили в четверг в Белом доме, пишет УНН.

Детали

"Я горжусь тем, что сегодня снова приветствую Президента Зеленского в Белом доме. В течение почти трех лет Соединенные Штаты объединяли мир, чтобы поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу от российской агрессии, и главным приоритетом моей администрации было предоставление Украине поддержки, необходимой для победы. За это время Украина выиграла битву под Киевом, вернула себе более половины территории, захваченной россией в начале войны, сохранила свой суверенитет и независимость. Но есть еще много работы. Вот почему сегодня я объявляю о резком увеличении помощи Украине в сфере безопасности и о ряде дополнительных действий, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", - указано в заявлении Байдена.

Так, президент США указал, что сегодня объявил, что "поручил Министерству обороны выделить всё оставшееся финансирование помощи в сфере безопасности, которое было выделено для Украины до конца моего срока полномочий. В рамках этих усилий Министерство обороны выделит оставшиеся средства из фондов Ukraine Security Assistance Initiative для Украины до конца этого года".

"Я также санкционировал 5,5 млрд долларов США в рамках президентских полномочий,... чтобы гарантировать, что эти полномочия не закончатся, чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом, чтобы поддержать сокращение американского оборудования для Украины, а затем пополнить запасы США", - сказано в заявлении Байдена.

"Министерство обороны США объявляет о выделении 2,4 миллиарда долларов США на помощь в сфере безопасности в рамках Ukraine Security Assistance Initiative, которая обеспечит Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотные летательные системы и боеприпасы класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее требования по обслуживанию и поддержке", - отметил Байден в заявлении.

"Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на дальние расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", - сказано в заявлении Байдена.

"Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею Patriot и предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot. Это основывается на моем решении, принятом ранее в этом году, перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и ее людей", - указано в заявлении президента США.

Байден отметил, что "для наращивания потенциала ВВС Украины поручил Министерству обороны расширить обучение украинских пилотов F-16, в частности путем поддержки обучения еще 18 пилотов в следующем году".

"Для противодействия уклонению от российских санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США сегодня сегодня приняли меры, чтобы разрушить глобальную сеть криптовалют в координации с международными партнерами. Соединенные Штаты продолжат повышать цену для россии за ее войну в Украине и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов", - говорится в заявлении Байдена.

"В следующем месяце я созываю в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии. Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", - подчеркнул президент США в заявлении.

США выделили новую военную помощь Украине на $375 млн25 сентября 2024, 22:00 • 100431 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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