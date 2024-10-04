Через удар по полігону поблизу Донецька загинуло 6 офіцерів з Північної Кореї – джерело
Київ • УНН
Український ракетний удар по полігону біля Донецька вбив понад 20 солдатів, включаючи 6 офіцерів з КНДР. Атака сталася під час наради північнокорейських представників з російськими колегами.
Через ракетний удар по полігону поблизу Донецьку, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Був ракетний удар по полігону поблизу Донецька. Внаслідок удару, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів
Kyiv Post повідомляє, що понад 20 солдатів загинули внаслідок українського ракетного удару 3 жовтня по окупованій росією території поблизу Донецька, зокрема шість офіцерів із Північної Кореї, які приїхали на нараду зі своїми російськими колегами.
За повідомленнями російських соціальних мереж, перед завданням ракетного удару росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до наступальних дій та оборони.
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