Використання військ КНДР в Україні це "червона лінія": у конгресі США закликали Байдена відреагувати
Київ • УНН
Голова комітету розвідки Палати представників США закликав вважати використання військ КНДР проти України "червоною лінією". Він звернувся до Байдена з листом щодо інформування про рух північнокорейських військ до росії.
Використання північнокорейських військ проти України повинно стати червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер у соцмережі X, пише УНН.
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Згідно з дописом, конгресмен звернувся до Байдена з відповідним листом.
Він цікавиться, чому адміністрація не змогла оперативно поінформувати Конгрес "про рух північнокорейських військ до росії".
Тернер зауважив, що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО.
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Генсек НАТО Рютте заявив про відсутність доказів участі північнокорейських солдатів у бойових діях в Україні.
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