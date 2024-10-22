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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксировано прибытие военных из КНДР на военную базу рф - ASTRA

Зафиксировано прибытие военных из КНДР на военную базу рф - ASTRA

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:11  •  8118 просмотра

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Зафиксировано прибытие военных из КНДР на военную базу россии в приморском крае. Предположительно, это военная часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке сергеевка.

Зафиксировано прибытие северокорейских военных на военную базу россии. Скорее всего, это военная часть 44980 в поселке сергеевка приморского края 127-й мотострелковой дивизии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"Появилось еще одно подтверждение присутствия военных из Северной Кореи в приморском крае", - говориться в сообщении.

ASTRA геолоцировала видео, на котором, как утверждают за кадром его авторы, зафиксировано прибытие северокорейских солдат на военную базу. По всей видимости, это военная часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении сергеевка приморского края.

"Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - говорит автор видео на якутском языке.

Отмечается, что изображенный на видео казарменный комплекс — самый новый в приморском крае. Он был открыт в июле 2022 года.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что зафиксировано прибытие северокорейских военных на военную базу россии. Он также отмечает, что в видео говорится о военной части 44980 в приморском крае.

Ранее расследователи из "КиберБорошно" также указывали на сергеевку, как геолокацию других видео, на которых, предположительно, тренируются северокорейские военные.

Кроме того, 18 октября украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. указывается, что кадры сняты на сергеевском полигоне в приморье не более чем 48 часов назад.

До этого разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.

Сибига призвал Запад усилить поддержку Украины на фоне того, как рф вовлекает в войну КНДР18 октября 2024, 16:12 • 33360 просмотров

Дополнение

21 октября источники в Главном управлении разведки сообщили УНН, что 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в хомутовском районе рф, перемещены в льговский район курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях.

Вашингтон: отправка Северной Кореей войск в Украину будет "опасным" шагом22 октября 2024, 06:58 • 12495 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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