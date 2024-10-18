Український Центр стратегічних комунікацій показав, як військові з КНДР отримують російське спорядження
Київ • УНН
З'явилося відео, як військові КНДР отримують російське спорядження під час навчань у РФ. Аналітики вважають, що кадри зняті на Далекому Сході РФ не більше 72 годин тому.
У розпорядженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з'явилось відео, як військові з КНДР отримують російське спорядження під час навчань у рф. Про це пише УНН з посиланням на SPRAVDI.
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Аналітики наголошують, що кадрам не більше 72 годин. Попередньо відео зняте на сергіївському полігоні. що на далекому сході рф.
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