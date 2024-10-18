Сибіга закликав Захід посилити підтримку України на тлі того, як рф залучає до війни КНДР
Київ • УНН
Міністр Сибіга закликав зняти обмеження на далекобійні удари та перехоплювати російські ракети над Україною. Він наголосив, що КНДР відправляє регулярні підрозділи для участі у війні проти України.
Міжнародні партнери повинні посилити зняти обмеження на далекобійні удари та почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.
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Сибіга підкреслив, що Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом.
Не найманцями. Регулярними підрозділами, які москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з росією, і діяти без зволікань
За його словами, росія вдається до серйозної ескалації своєї агресії, залучаючи КНДР як сторону конфлікту. Україна вимагає негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу.
рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела18.10.24, 15:15 • 18850 переглядiв
Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте
Нагадаємо
Розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 12 тисяч північнокорейських військових до росії для участі у війні проти України. Сеул вважає це серйозною загрозою міжнародній безпеці.