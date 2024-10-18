Сибига призвал Запад усилить поддержку Украины на фоне того, как рф вовлекает в войну КНДР

Международные партнеры должны усилить снять ограничения на дальнобойные удары и начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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Сибига подчеркнул, что Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом.

Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с россией, и действовать без промедлений - подчеркнул министр.

По его словам, россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, привлекая КНДР как сторону конфликта. Украина требует немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира.

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Союзники должны масштабировать военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Предоставить приглашение в НАТО. Увеличить инвестиции в украинское производство вооружений. Действуйте - заявил Сибига.

Напомним,

Разведка Южной Кореи сообщила об отправке 12 тысяч северокорейских военных в россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.