Сибига призвал Запад усилить поддержку Украины на фоне того, как рф вовлекает в войну КНДР
Киев • УНН
Министр Сибига призвал снять ограничения на дальнобойные удары и перехватывать российские ракеты над Украиной. Он отметил, что КНДР отправляет регулярные подразделения для участия в войне против Украины.
Международные партнеры должны усилить снять ограничения на дальнобойные удары и начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Сибига подчеркнул, что Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом.
Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с россией, и действовать без промедлений
По его словам, россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, привлекая КНДР как сторону конфликта. Украина требует немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира.
рф готовит военных из КНДР к войне против Украины на четырех полигонах - источники18 октября 2024, 12:15 • 13605 просмотров
Союзники должны масштабировать военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Предоставить приглашение в НАТО. Увеличить инвестиции в украинское производство вооружений. Действуйте
Напомним,
Разведка Южной Кореи сообщила об отправке 12 тысяч северокорейских военных в россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.