Украинский Центр стратегических коммуникаций показал, как военные из КНДР получают российское снаряжение
Киев • УНН
Появилось видео, как военные КНДР получают российское снаряжение во время учений в РФ. Аналитики считают, что кадры сняты на Дальнем Востоке РФ не более 72 часов назад.
В распоряжении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, появилось видео, как военные из КНДР получают российское снаряжение во время учений в РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на SPRAVDI.
Детали
Аналитики отмечают, что кадрам не более 72 часов. Предварительно видео снято на Сергеевском полигоне. что на дальнем востоке рф.
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