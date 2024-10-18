Украинский Центр стратегических коммуникаций показал, как военные из КНДР получают российское снаряжение

В распоряжении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, появилось видео, как военные из КНДР получают российское снаряжение во время учений в РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на SPRAVDI.

Детали

Аналитики отмечают, что кадрам не более 72 часов. Предварительно видео снято на Сергеевском полигоне. что на дальнем востоке рф.

как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение - говорится в подписи к видео.

Напомним,

Разведка Южной Кореи сообщила о отправке 12 тысяч северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.

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