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Украинский Центр стратегических коммуникаций показал, как военные из КНДР получают российское снаряжение

Украинский Центр стратегических коммуникаций показал, как военные из КНДР получают российское снаряжение

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 17:18  •  6358 просмотра

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Появилось видео, как военные КНДР получают российское снаряжение во время учений в РФ. Аналитики считают, что кадры сняты на Дальнем Востоке РФ не более 72 часов назад.

В распоряжении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, появилось видео, как военные из КНДР получают российское снаряжение во время учений в РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на SPRAVDI.

Детали 

Аналитики отмечают, что кадрам не более 72 часов. Предварительно видео снято на Сергеевском полигоне. что на дальнем востоке рф.

как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение 

- говорится в подписи к видео. 

Напомним,

Разведка Южной Кореи сообщила о отправке 12 тысяч северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.

Сибига призвал Запад усилить поддержку Украины на фоне того, как рф вовлекает в войну КНДР18 октября 2024, 16:12 • 9932 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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