Зафіксовано прибуття військових із КНДР на військову базу рф - ASTRA
Київ • УНН
Зафіксовано прибуття військових із КНДР на військову базу росії в приморському краї. Імовірно, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі сергіївка.
Зафіксовано прибуття північнокорейських військових на військову базу росії. Найімовірніше, це військова частина 44980 у селищі сергіївка приморського краю 127-ї мотострілецької дивізії. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеграм-канал ASTRA.
"З'явилося ще одне підтвердження присутності військових із Північної Кореї в приморському краї", - йдеться в повідомленні.
ASTRA геолокувала відео, на якому, як стверджують за кадром його автори, зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу. Судячи з усього, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі сергіївка приморського краю.
"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - каже автор відео якутською мовою.
Зазначається, що зображений на відео казармений комплекс - найновіший у приморському краї. Його було відкрито в липні 2022 року.
Крім того, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що зафіксовано прибуття північнокорейських військових на військову базу росії. Він також зазначає, що у відео йдеться про військову частину 44980 у приморському краї.
Раніше розслідувачі з "КіберБорошно" також вказували на сергіївку, як геолокацію інших відео, на яких, імовірно, тренуються північнокорейські військові.
Крім того, 18 жовтня український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати з КНДР отримують спорядження. Зазначено, що кадри знято на сергіївському полігоні в примор'ї не більше ніж 48 годин тому.
До цього розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, включно з підрозділами спецпризначенців.
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Доповнення
21 жовтня джерела в Головному управлінні розвідки повідомили УНН, що 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщено до льговського району курської області для подальшого задіяння в штурмових діях.
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