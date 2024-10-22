Первые войска КНДР могут появиться на курском направлении уже завтра - Буданов
Киев • УНН
Глава ГУР МО Украины сообщил, что первые северокорейские войска могут появиться на курском направлении уже завтра. Они будут помогать защищать Курскую область от ВСУ, но их количество и экипировка пока неизвестны.
Первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября. Они будут помогать российской армии. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает УНН со ссылкой на The War Zone.
Детали
По словам Буданова, ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже завтра, 23 октября. Они будут помогать защитить Курскую область от ВСУ.
"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", - сказал изданию Буданов.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.
"Посмотрим через пару дней", - добавил он.
Напомним
Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.
Также отмечается, что Северная Корея направила пилотов-истребителей во Владивосток для потенциальной помощи России в войне с Украиной. Это может быть связано с нехваткой российских пилотов и поставкой самолетов в КНДР.