"Китаю это совсем не понравится": Пекин обеспокоен северокорейскими войсками в россии - FT

Еще до того, как Ким Чен Ын отправил войска для поддержки войны россии против Украины, появились признаки того, что главный покровитель Северной Кореи, Китай, был недоволен углубляющимися связями его режима с москвой, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В письме на прошлой неделе, которое было воспринято как сигнал растущего недовольства Пекина, глава КНР Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравительное послание по случаю 75-й годовщины основания коммунистического Китая, но опустил традиционное упоминание Северной Кореи как "дружественной соседней страны".

Ким, как указывает издание, похоже, не смутился. На этой неделе западные союзники сообщили, что Северная Корея отправила более 12 000 солдат, замаскированных под этнические меньшинства из Сибири, для участия в боевых действиях на передовой линии россии, что, по словам аналитиков, только усилит обеспокоенность Пекина по поводу все более тесных военных связей его соседей.

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"Развертывание северокорейских войск - это драматичный шаг, и Китаю это совсем не понравится", - сказал Андрей Ланьков, эксперт по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле.

Для Китая развертывание - резкая эскалация партнерства, которое углубилось после полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году, но ранее в основном ограничивалось боеприпасами, - грозит дестабилизировать хрупкий баланс сил на Корейском полуострове, пишет издание.

Более тесные российско-северокорейские связи также могут подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного союза в Восточной Азии, который Пекин уже рассматривает как направленный на сдерживание его растущей мощи.

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Пекин хочет любой ценой избежать повторения первых лет холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай образовали "северный треугольник", который противостоял "южному треугольнику" Южной Кореи, Японии и США, заявили китайские ученые.

"Ситуация Китая сейчас действительно сложная, это настоящая дилемма, - сказал Чжу Фэн, исполнительный декан Школы международных исследований Нанкинского университета. - С одной стороны, мы не хотим видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию. С другой стороны, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией".

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в пятницу заявил, что эскалация российско-северокорейского сотрудничества "глубоко тревожит" и "ухудшит ситуацию в Украине и повлияет на безопасность региона вокруг Японии".

Осторожность Китая, как отмечает издание, была очевидна с апреля, когда он отправил одного из своих самых высокопоставленных чиновников Чжао Лэцзи в Пхеньян. Хотя обе стороны не раскрывали подробности переговоров, аналитики заявили, что Пекин недоволен перспективой потери влияния на Северную Корею, которую он рассматривает как важнейшее буферное государство против поддерживаемой США Южной Кореи.

В июне Ким пошел дальше, согласовав с путиным стратегическое партнерство, которое содержало пункт о взаимопомощи в случае агрессии против одной из подписавших сторон - шаг, который вызвал глубокую обеспокоенность у Китая.

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В следующем месяце посол Китая в Северной Корее не присутствовал на июльских торжествах в Пхеньяне, посвященных окончанию Корейской войны, несмотря на то, что в этом году две страны отметили 75-летие дипломатических отношений.

Министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что Пекин "не осведомлен о соответствующей ситуации", когда его спросили о решении Пхеньяна отправить войска.

Опасения Китая, как считает Шэнь Дингли, профессор международных отношений из Шанхая, включают в себя "возможность оказаться втянутым в конфликт, если участие северокорейских войск в войне против Украины сделает азиатскую страну - единственного военного партнера Пекина - законной целью для Киева".

"У Китая есть договорное обязательство защищать Северную Корею, - сказал Шэнь. - Если Северная Корея подвергнется нападению, Китай юридически обязан отправить свои войска и [при необходимости] использовать все средства для защиты Северной Кореи".

Некоторые военные аналитики выразили обеспокоенность тем, что вклад Северной Кореи в военные усилия россии может означать, что Пхеньян получил ответное обязательство от москвы вмешаться в конфликт на Корейском полуострове - перспектива, которая встревожит Пекин.

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Но Ланьков сказал, что такая возможность остается "крайне маловероятной".

"Северокорейцы делают это ради денег, военных технологий и боевого опыта, а не из чувства солидарности с россией, - сказал он. - россия не собирается ввязываться в неприятности только из благодарности Ким Чен Ыну".

Китай также обеспокоен тем, что россия помогает Северной Корее совершенствовать свой ядерный потенциал, что может ускорить гонку вооружений в регионе, сказал Чэнь Ци из Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине. Ким посетил российский космодром "Восточный", самый передовой в стране космодром для запуска космических ракет, в прошлом году.

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Но Чэнь скептически отнесся к тому, что россия будет отдавать приоритет отношениям с Северной Кореей, а не с Китаем, на который москва рассчитывала в плане экономической и геополитической поддержки с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.

Некоторые аналитики говорят, что Пекин, возможно, терпит поставки северокорейского оружия в россию, чтобы ослабить давление и самому оказывать прямую военную помощь.

Чжэу Чу, глава китайского центра в Корейском исследовательском институте национальной безопасности в Сеуле, сказал: "Пекин, возможно, втайне рад, что россия оказывает экономическую помощь Северной Корее вместо Китая", в то время как собственный внутренний рост Китая отстает.

"Китай остается у руля, потому что в конечном итоге он контролирует обе страны, - сказал Ланьков, имея в виду зависимость Пхеньяна от помощи Пекина. - Если бы Китай хотел положить конец этому абсурду, как он его видит, он мог бы это сделать".