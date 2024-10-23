Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств присутствия северокорейских войск в России. Он добавил, что пока неизвестно, какую роль они там будут выполнять.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что есть доказательства того, что северокорейские войска находятся в россии, и что еще неизвестно, что они там будут делать, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Есть доказательства того, что в россии есть войска КНДР", - сказал Остин журналистам в Риме.
"Что именно они делают? Осталось увидеть. Это вещи, которые нам нужно выяснить", - добавил Остин.
В Сеуле заявили, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине23 октября 2024, 10:45 • 6843 просмотра
Напомним
Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября.