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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР

Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 10:57  •  4815 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств присутствия северокорейских войск в России. Он добавил, что пока неизвестно, какую роль они там будут выполнять.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что есть доказательства того, что северокорейские войска находятся в россии, и что еще неизвестно, что они там будут делать, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Есть доказательства того, что в россии есть войска КНДР", - сказал Остин журналистам в Риме.

"Что именно они делают? Осталось увидеть. Это вещи, которые нам нужно выяснить", - добавил Остин.

В Сеуле заявили, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине23 октября 2024, 10:45 • 6843 просмотра

Напомним

Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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