В Сеуле заявили, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине

Северная Корея отправила 3000 солдат в россию для поддержки войны против Украины, заявили южнокорейские законодатели в среду после брифинга национального разведывательного агентства, оценка которого вдвое превышает предыдущую цифру, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пхеньян, как отмечается, обещал предоставить около 10 000 солдат, развертывание которых, как ожидается, будет завершено до декабря, о чем сообщили законодатели журналистам.

Последние цифры появились после того, как Национальная разведывательная служба Сеула заявила в пятницу, что КНДР отправила около 1500 спецназовцев в россию кораблями.

"Признаки подготовки войск в Северной Корее были обнаружены в сентябре и октябре", - сказал Пак Сон Вон, член парламентского комитета по разведке, после брифинга.

"Похоже, что войска теперь рассредоточены по нескольким учебным центрам в россии и адаптируются к местной обстановке", - отметил он.

И москва, и Пхеньян отрицают поставки оружия, но пообещали укреплять военные связи, подписав договор о взаимной обороне на саммите в июне. кремль назвал "фейковыми новостями" заявление Южной Кореи об отправке войск Северной Кореей.

В понедельник высокопоставленный американский дипломат заявил, что Вашингтон консультируется с союзниками относительно последствий участия Северной Кореи, добавив, что такое развитие событий было бы "опасным и крайне тревожным событием", если это правда.

Пхеньян публично не отреагировал на заявления Сеула и Киева, но власти там приложили усилия, чтобы не допустить распространения новостей об отправке, сказал Ли Сон Квон, другой законодатель в комитете.

"Были даже разговоры о том, что семьи избранных солдат плакали так сильно, что их лица были сильно изувечены", - сказал Ли, ссылаясь на разведывательное агентство.

"Также есть признаки того, что северокорейские власти переселяют и изолируют эти семьи в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и полностью пресекать слухи", - отметил он.

Ли также сказал, что агентство подтвердило, что россия завербовала "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая их использованию военной техники, такой как беспилотники.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные имеют прекрасные физические данные и моральный дух, но не понимают современных методов ведения войны, таких как атаки беспилотников", - добавил законодатель.

Поэтому, как отмечается, может быть много жертв, если их отправят на передовую.

Пак сказал, что Пхеньян может в ответ потребовать немедленного вмешательства россии в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове, а также получения экономической помощи.

Во вторник президентская канцелярия Южной Кореи призвала к немедленному выводу войск КНДР из россии, предупредив, что может рассмотреть возможность поставки летального оружия Украине, если военные связи между ними зайдут слишком далеко.

Для КНДР помощь россии является "обкаткой" к противостоянию с Южной Кореей - ЦПД СНБО

Напомним

Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября.