У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

Північна Корея відправила 3000 солдатів до росії для підтримки війни проти України, заявили південнокорейські законодавці у середу після брифінгу національного розвідувального агентства, оцінка якого вдвічі перевищує попередню цифру, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Пхеньян, як зазначається, обіцяв надати близько 10 000 солдатів, розгортання яких, як очікується, буде завершено до грудня, про що повідомили законодавці журналістам.

Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила в п'ятницю, що КНДР відправила близько 1500 спецпризначенців до росії на кораблями.

"Ознаки підготовки військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні", - сказав Пак Сон Вон, член парламентського комітету з розвідки, після брифінгу.

"Схоже, що війська тепер розосереджені кількома навчальними центрами в росії і адаптуються до місцевої обстановки", - зазначив він.

І москва, і Пхеньян заперечують постачання зброї, але пообіцяли зміцнювати військові зв'язки, підписавши договір про взаємну оборону на саміті у червні. кремль назвав "фейковими новинами" заяву Південної Кореї про відправку військ Північною Кореєю.

У понеділок високопоставлений американський дипломат заявив, що Вашингтон консультується з союзниками щодо наслідків участі Північної Кореї, додавши, що такий розвиток подій був би "небезпечною і вкрай тривожною подією", якщо це правда.

Пхеньян публічно не відреагував на заяви Сеула та Києва, але влада там доклала зусиль, щоб не допустити поширення новин про відправку, сказав Лі Сон Квон, інший законодавець у комітеті.

"Були навіть розмови про те, що сім'ї вибраних солдатів плакали так сильно, що їхні обличчя були сильно знівечені", - сказав Лі, посилаючись на розвідувальне агентство.

"Також є ознаки того, що північнокорейська влада переселює та ізолює ці сім'ї в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і повністю припиняти чутки", - зазначив він.

Лі також сказав, що агентство підтвердило, що росія завербувала "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи їх використанню військової техніки, як-от безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають прекрасні фізичні дані та моральний дух, але не розуміють сучасних методів ведення війни, таких як атаки безпілотників", - додав законодавець.

Тому, як зауважується, може бути багато жертв, якщо їх відправлять на передову.

Пак сказав, що Пхеньян може у відповідь вимагати негайного втручання росії у разі виникнення непередбачених обставин на Корейському півострові, а також отримання економічної допомоги.

У вівторок президентська канцелярія Південної Кореї закликала до негайного виведення військ КНДР з росії, попередивши, що може розглянути можливість постачання летальної зброї Україні, якщо військові зв'язки між ними зайдуть надто далеко.

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