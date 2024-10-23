У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10564 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26863 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44330 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80046 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66030 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78371 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93703 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87299 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177412 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101286 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15230 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23011 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10034 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7392 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 6192 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26863 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177412 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333653 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267213 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 324 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44330 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17976 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23118 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28819 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

Київ • УНН

 • 18237 перегляди

Південнокорейські законодавці заявили, що КНДР направила 3000 військових до росії для підтримки війни проти України. ЗА їхніми даними, очікується, що до грудня буде розгорнуто 10 000 північнокорейських солдатів.

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

Північна Корея відправила 3000 солдатів до росії для підтримки війни проти України, заявили південнокорейські законодавці у середу після брифінгу національного розвідувального агентства, оцінка якого вдвічі перевищує попередню цифру, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пхеньян, як зазначається, обіцяв надати близько 10 000 солдатів, розгортання яких, як очікується, буде завершено до грудня, про що повідомили законодавці журналістам.

Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила в п'ятницю, що КНДР відправила близько 1500 спецпризначенців до росії на кораблями.

"Ознаки підготовки військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні", - сказав Пак Сон Вон, член парламентського комітету з розвідки, після брифінгу.

"Схоже, що війська тепер розосереджені кількома навчальними центрами в росії і адаптуються до місцевої обстановки", - зазначив він.

І москва, і Пхеньян заперечують постачання зброї, але пообіцяли зміцнювати військові зв'язки, підписавши договір про взаємну оборону на саміті у червні. кремль назвав "фейковими новинами" заяву Південної Кореї про відправку військ Північною Кореєю.

У понеділок високопоставлений американський дипломат заявив, що Вашингтон консультується з союзниками щодо наслідків участі Північної Кореї, додавши, що такий розвиток подій був би "небезпечною і вкрай тривожною подією", якщо це правда.

Пхеньян публічно не відреагував на заяви Сеула та Києва, але влада там доклала зусиль, щоб не допустити поширення новин про відправку, сказав Лі Сон Квон, інший законодавець у комітеті.

"Були навіть розмови про те, що сім'ї вибраних солдатів плакали так сильно, що їхні обличчя були сильно знівечені", - сказав Лі, посилаючись на розвідувальне агентство.

"Також є ознаки того, що північнокорейська влада переселює та ізолює ці сім'ї в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і повністю припиняти чутки", - зазначив він.

Лі також сказав, що агентство підтвердило, що росія завербувала "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи їх використанню військової техніки, як-от безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають прекрасні фізичні дані та моральний дух, але не розуміють сучасних методів ведення війни, таких як атаки безпілотників", - додав законодавець.

Тому, як зауважується, може бути багато жертв, якщо їх відправлять на передову.

Пак сказав, що Пхеньян може у відповідь вимагати негайного втручання росії у разі виникнення непередбачених обставин на Корейському півострові, а також отримання економічної допомоги.

У вівторок президентська канцелярія Південної Кореї закликала до негайного виведення військ КНДР з росії, попередивши, що може розглянути можливість постачання летальної зброї Україні, якщо військові зв'язки між ними зайдуть надто далеко.

Для КНДР допомога росії є "обкаткою" до протистояння з Південною Кореєю - ЦПД РНБО23.10.24, 08:59 • 20181 перегляд

Нагадаємо

Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.

Голова ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що перші військові з Північної Кореї можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Головне управління розвідки України
Reuters
Північна Корея
Південна Корея
Кирило Буданов
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58