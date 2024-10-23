Голова Пентагону: є докази, що в росії є війська КНДР
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів присутності північнокорейських військ у росії. Він додав, що поки невідомо, яку роль вони там виконуватимуть.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що є докази того, що північнокорейські війська знаходяться у росії, і що ще невідомо, що вони там будуть робити, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Є докази того, що в росії є війська КНДР", - сказав Остін журналістам у Римі.
"Що саме вони роблять? Залишилося побачити. Це речі, що нам потрібно з’ясувати", - додав Остін.
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