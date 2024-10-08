Ким Чен Ын заявил об ускорении разработки ядерного оружия

Ким Чен Ын объявил о намерении ускорить создание ядерного оружия. Об этом сообщает News1, передает УНН.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна ускорит свои усилия по разработке мощного ядерного оружия. Он подчеркнул важность укрепления ядерного потенциала Пхеньяна в ответ на угрозы со стороны внешних сил.

Ким Чен Ын угрожает ядерным оружием в случае угрозы суверенитету