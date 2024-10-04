Ким Чен Ын угрожает ядерным оружием в случае угрозы суверенитету

Ким Чен Ын угрожает применить ядерное оружие в случае угрозы со стороны врагов. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова использовать все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие, если ее суверенитет будет под угрозой. Эти комментарии прозвучали на фоне недавней критики президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который предупредил, что использование ядерного оружия Пхеньяном приведет к сокрушительному ответу со стороны Южной Кореи и союзников, в частности США.

В свою очередь Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея продолжит свою ядерную программу, имея достаточное количество материалов для изготовления десятков ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств