Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 1116 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 92164 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 157189 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 99589 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 334579 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170073 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142609 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195515 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123799 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107989 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129854 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39771 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30099 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74159 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 1116 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74707 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 92164 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 157189 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 150206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18357 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20276 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30495 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 40148 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130226 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету

Київ • УНН

 • 17527 перегляди

Лідер КНДР заявив про готовність використати ядерну зброю для захисту суверенітету. Кім Чен Ин підкреслив, що країна продовжить ядерну програму, маючи матеріали для десятків боєголовок.

Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету

Кім Чен Ин погрожує застосувати ядерну зброю у разі загрози з боку ворогів. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.

Деталі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова використовувати всі наявні у неї засоби, включаючи ядерну зброю, якщо її суверенітет буде під загрозою. Ці коментарі пролунали на фоні нещодавньої критики президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який попередив, що використання ядерної зброї Пхеньяном призведе до нищівної відповіді з боку Південної Кореї та союзників, зокрема США.

У свою чергу Кім Чен Ин підкреслив, що Північна Корея продовжить свою ядерну програму, маючи достатню кількість матеріалів для виготовлення десятків ядерних боєголовок.

Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів18.05.24, 03:06 • 30869 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59