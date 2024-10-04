Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету
Київ • УНН
Лідер КНДР заявив про готовність використати ядерну зброю для захисту суверенітету. Кім Чен Ин підкреслив, що країна продовжить ядерну програму, маючи матеріали для десятків боєголовок.
Кім Чен Ин погрожує застосувати ядерну зброю у разі загрози з боку ворогів. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова використовувати всі наявні у неї засоби, включаючи ядерну зброю, якщо її суверенітет буде під загрозою. Ці коментарі пролунали на фоні нещодавньої критики президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який попередив, що використання ядерної зброї Пхеньяном призведе до нищівної відповіді з боку Південної Кореї та союзників, зокрема США.
У свою чергу Кім Чен Ин підкреслив, що Північна Корея продовжить свою ядерну програму, маючи достатню кількість матеріалів для виготовлення десятків ядерних боєголовок.
Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів18.05.24, 03:06 • 30869 переглядiв