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Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів

Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів

Київ • УНН

 • 30866 перегляди

Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів для стримування потенційних військових загроз

Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів, підкреслюючи потребу в стримуванні можливих військових загроз. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав збройовий завод і наказав прискорити виробництво ядерних засобів у зв’язку з необхідністю стримувати будь-яке можливе вороже військове протистояння.

Щоб впоратися з... безрозсудним військовим протистоянням ворогів і посилити стримування ядерної війни

 - заявив Кім Чен Ин.

Він також підкреслив, що цей крок змусить ворогів боятися ядерної бойової позиції Північної Кореї.

Того ж дня військові Північної Кореї здійснили випробування тактичних балістичних ракет з новою системою наведення.

Згідно з інформацією від KCNA, випробування відбулося з успіхом, а Кім Чен Ин висловив своє задоволення цим досягненням.

Додамо

Північна Корея також випустила кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря, що знаходиться біля її східного узбережжя.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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