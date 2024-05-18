Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів
Київ • УНН
Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів для стримування потенційних військових загроз
Кім Чен Ин наказав прискорити виробництво ядерних засобів, підкреслюючи потребу в стримуванні можливих військових загроз. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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У п’ятницю лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав збройовий завод і наказав прискорити виробництво ядерних засобів у зв’язку з необхідністю стримувати будь-яке можливе вороже військове протистояння.
Щоб впоратися з... безрозсудним військовим протистоянням ворогів і посилити стримування ядерної війни
Він також підкреслив, що цей крок змусить ворогів боятися ядерної бойової позиції Північної Кореї.
Того ж дня військові Північної Кореї здійснили випробування тактичних балістичних ракет з новою системою наведення.
Згідно з інформацією від KCNA, випробування відбулося з успіхом, а Кім Чен Ин висловив своє задоволення цим досягненням.
Додамо
Північна Корея також випустила кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря, що знаходиться біля її східного узбережжя.
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