Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств, подчеркивая потребность в сдерживании возможных военных угроз. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

В пятницу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил оружейный завод и приказал ускорить производство ядерных средств в связи с необходимостью сдерживать любое возможное враждебное военное противостояние.

Чтобы справиться с... безрассудным военным противостоянием врагов и усилить сдерживание ядерной войны - заявил Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул, что этот шаг заставит врагов бояться ядерной боевой позиции Северной Кореи.

В тот же день военные Северной Кореи провели испытания тактических баллистических ракет с новой системой наведения.

Согласно информации от KCNA, испытание прошло с успехом, а Ким Чен Ын выразил свое удовлетворение этим достижением.

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Северная Корея также выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря, находящегося у ее восточного побережья.

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