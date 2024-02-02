Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь и подчеркнул важность мощных военно-морских сил в "подготовке к войне", сообщили в пятницу государственные СМИ KCNA, передает УНН.

Детали

По данным государственных СМИ, о визите Кима обнародовано после того, как Северная Корея в воскресенье испытала свои новые крылатые ракеты с подводного базирования (SLCM), выпустив модернизированную ракету второй раз за неделю и ускорив ядерное вооружение своего флота.

Укрепление военно-морских сил является важнейшим вопросом для продвижения вперед подготовки к войне цитирует KCNA слова Кима во время его визита на верфь Нампхо, военную судостроительную базу, также известную как Нампхо.

Ким был проинформирован о различных конструкциях военных кораблей для нового "огромного плана", принятого руководством Северной Кореи, сообщила KCNA, не уточняя подробностей.

Дополнение

В понедельник KCNA сообщила, что Ким Чен Чен Ын осмотрел строительство атомной подводной лодки и обсудил вопросы, связанные с производством других типов новых военных кораблей, но не предоставил подробностей.

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