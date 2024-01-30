Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что россия пообещает передать Северной Корее ракетные технологии в обмен на увеличение поставок вооружений, поскольку Северная Корея имеет значительные запасы вооружений и промышленные возможности.
Северная Корея имеет серьезный запас вооружения, поэтому неудивительно, если российский диктатор владимир путин во время визита в КНДР будет пытаться договориться об увеличении объемов поставок оружия в рф. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью каналу "Мы-Украина", передает УНН.
Руководитель ГУР убежден, что россия пообещает передать КНДР ракетные технологии в обмен на оружие.
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"россия думает, что передать определенные ракетные технологии КНДР - это нормально, что есть это их видение. КНДР за эти технологии, разумеется, будет делать очень многое, человеческий ресурс там серьезный. Оборонные возможности, к сожалению, несопоставимы с российской федерацией, они могут работать и работают гораздо эффективнее, у них больше, чем у россиян. Поэтому увеличение поставок, прежде всего артиллерийского вооружения, оно точно будет", - пояснил Буданов.
Вместе с тем он отметил, что в Северной Корее есть значительный человеческий ресурс, который способен производить оружие.
"Людей много на промышленных предприятиях. Это не те объемы, что в россии. Они там гордятся, "мы там подняли ВПК" - это ничто по сравнению с объемами бывшего Советского Союза. А вот КНДР, как это ни прискорбно признавать, она может таким похвастаться... Людей хватает", - подчеркнул руководитель Главного управления разведки.
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При этом он добавил - хотя северокорейское оружие и не слишком точное, это все же оружие, которое убивает.
"Давайте так, там оружие не слишком ультрамодерновое, но объемы, которые они могут делать, они достаточно такие серьезные.
Это оружие прежнего столетия, по факту, но снаряд, он прилетит. Он может прилететь с небольшим отклонением, но он прилетит. Те, кто говорит, что оно плохое, что они дают со складов то, что там лежит по 20-30 лет - это никак не влияет, к сожалению. Надо это тоже признавать", - отметил Буданов.
Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что россия пообещает передать Северной Корее ракетные технологии в обмен на увеличение поставок вооружений, поскольку Северная Корея имеет значительные запасы вооружений и промышленные возможности.
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