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Пхеньян має серйозні ресурси: Буданов про співпрацю росії з КНДР

Пхеньян має серйозні ресурси: Буданов про співпрацю росії з КНДР

Київ • УНН

 • 55363 перегляди

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що росія пообіцяє передати Північній Кореї ракетні технології в обмін на збільшення поставок озброєнь, оскільки Північна Корея має значні запаси озброєнь і промислові можливості.

Північна Корея має серйозний запас озброєння, тому не дивно, якщо російський диктатор володимир путін під час візиту до КНДР буде намагатися домовитися про збільшення обсягів постачання зброї у рф. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю каналу "Ми-Україна", передає УНН.

Керівник ГУР переконаний, що росія пообіцяє передати КНДР ракетні технології в обмін на зброю.

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"росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР - це нормально, що є це їхнє бачення. КНДР за ці технології, зрозуміло, буде робити дуже багато чого, людський ресурс там серйозний. Оборонні спроможності, на жаль, неспівставні з російською федерацією, вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше, у них більше, ніж у росіян. Тому збільшення постачання, перш за все артилерійського озброєння, воно точно буде", - пояснив Буданов.

Разом з тим він наголосив, що у Північній Кореї є значний людський ресурс, який здатен виготовляти зброю.

"Людей багато на промислових підприємствах. Це не ті об’єми, що у росії. Вони там пишаються, "ми там підняли ВПК" - це ніщо в порівнянні з об’ємами колишнього Радянського Союзу. А от КНДР, як це не прикро визнавати, вона може таким похизуватися… Людей вистачає", - наголосив керівник Головного управління розвідки.

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При цьому він додав - хоча північнокорейська зброя і не надто точна, це все ж зброя, яка вбиває.

"Давайте так, там зброя не надто ультрамодернова, але об’єми, які вони можуть робити, вони досить такі серйозні. 

Це зброя колишнього сторіччя, по факту, але снаряд, він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто каже, що воно погане, що вони дають зі складів те, що там лежить по 20-30 років - це ніяк не впливає, на жаль. Треба це теж визнавати", - зазначив Буданов.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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