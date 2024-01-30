росія імпортує не лише зброю зі Сходу, але й комплектуючі із Заходу - Буданов

Повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих так ніхто і не зміг. росія продовжує отримувати комплектуючі не лише зі Сходу, як всі думають, але й із Заходу. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.

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Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.

"Паралельний імпорт" - це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Так, комплектуючі йдуть з багатьох країн, не тільки, як там всі думають зі Сходу, багато чого йде із Заходу. На жаль повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих так ніхто і не зміг", - сказав Буданов.

Буданов прокоментував майбутню поїздку путіна до КНДР, зазначивши, що російський диктатор планує там обговорити збільшення поставок зброї москві, а росія натомість запропонує КНДР ракетні технології.

Також очільник ГУР розповів, що поставки зброї Кореєю росії почалися ще у 2023 році.

"Озброєння, боєприпаси з КНДР почалися ще у 2023 році. Я не думаю, що щось нове ми з вами зможемо побачити", - додав Буданов.

Він наголосив, що зброя, яку постачає КНДР хоча і не сучасна, але об’єми, які вони можуть робити, вони досить такі серйозні.

"Це зброя колишнього сторіччя, по факту, але снаряд, він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто каже, що воно погане, що вони дають зі складів те, що там лежить по 20-30 років - це ніяк не впливає, на жаль. Треба це теж визнавати", - наголошує глава ГУР.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін сьогодні повідомив, що завдяки співпраці КНДІСЕ та зарубіжних ЗМІ став арешт у Нідерландах трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.

"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія не змогла досягти поставлених перед своїм наступом цілей. До початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю.