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росія імпортує не лише зброю зі Сходу, але й комплектуючі із Заходу - Буданов

росія імпортує не лише зброю зі Сходу, але й комплектуючі із Заходу - Буданов

Київ • УНН

 • 28419 перегляди

Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.

Повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих так ніхто і не зміг. росія продовжує отримувати комплектуючі не лише зі Сходу, як всі думають, але й із Заходу. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.

"Паралельний імпорт" - це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Так, комплектуючі йдуть з багатьох країн, не тільки, як там всі думають зі Сходу, багато чого йде із Заходу. На жаль повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих так ніхто і не зміг", - сказав Буданов.

Буданов прокоментував майбутню поїздку путіна до КНДР, зазначивши, що російський диктатор планує там обговорити збільшення поставок зброї москві, а росія натомість запропонує КНДР ракетні технології.

Також очільник ГУР розповів, що поставки зброї Кореєю росії почалися ще у 2023 році.

"Озброєння, боєприпаси з КНДР почалися ще у 2023 році. Я не думаю, що щось нове ми з вами зможемо побачити", - додав Буданов.

Він наголосив, що зброя, яку постачає КНДР хоча і не сучасна, але об’єми, які вони можуть робити, вони досить такі серйозні.

"Це зброя колишнього сторіччя, по факту, але снаряд, він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто каже, що воно погане, що вони дають зі складів те, що там лежить по 20-30 років - це ніяк не впливає, на жаль. Треба це теж визнавати", - наголошує глава ГУР.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін сьогодні повідомив, що завдяки співпраці КНДІСЕ та зарубіжних ЗМІ став арешт у Нідерландах трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.

"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.  

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія не змогла досягти поставлених перед своїм наступом цілей. До початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю.

Павло Башинський

Павло Башинський

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