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На початку весни наступ росіян вичерпається вже повністю - Буданов

На початку весни наступ росіян вичерпається вже повністю - Буданов

Київ • УНН

 • 65857 перегляди

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що росія не змогла досягти цілей свого наступу, який розпочався в листопаді 2023 року, і що наступальний потенціал противника буде повністю вичерпаний до початку весни.

росія не змогла досягти поставлених перед своїм наступом цілей. До початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Буданов, російська наступальна операція почалася в листопаді 2023 року та йде вже 2,5 місяці.

"Результати самі бачите. Сказати, що для них вони якісь великі, точно, це буде неправда. На жаль для нас, що все ж таки, певне просування в полях у них є і біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, якомога швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець - це по Харківській області і вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого немає. Але їх наступ ще продовжується, десь на початку весни він вичерпається вже повністю", - сказав Буданов.

Начальник ГУР також розповів, що українська промисловість нарощує оберти та наголосив, що Міністерство стратегічної галузі промисловості значно наростило виробництво озброєння.

Окрім того, Буданов сподівається, що цього року Кримський міст буде "палати" та може завершити своє існування.

Нагадаємо

Очільник Головного управління розвідки Міністерств оборони України Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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ministerstvo-z-pytan-stratehichnykh-haluzei-promyslovosti-ukrainyМіністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
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