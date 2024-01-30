Зміцнення співпраці: очільник ГУР МО Буданов зустрівся з послом Японії в Україні
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся з Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Очільник Головного управління розвідки Міністерств оборони України Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО, передає УНН.
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Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провели робочу зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів
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У відомстві також наголосили, що Японія ― один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною москвою.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава оголосила, що її країна виділила Україні 37 мільйонів доларів допомоги, для забезпечення системи виявлення безпілотників.