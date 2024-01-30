Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине

Глава Главного управления разведки Министерств обороны Украины Кирилл Буданов встретился с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает УНН.

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Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провели рабочую встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Продолжаем диалог, делимся опытом, обсуждаем интересные идеи, укрепляем партнерство ради движения к справедливому миру и освобождения всех наших земель от российских оккупантов - резюмировали в ГУР МО.

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В ведомстве также отметили, что Япония - один из самых надежных и последовательных партнеров нашего государства в борьбе с террористической москвой.

Напомним

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава объявила, что ее страна выделила Украине 37 миллионов долларов помощи, для обеспечения системы обнаружения беспилотников.