Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
Глава Главного управления разведки Министерств обороны Украины Кирилл Буданов встретился с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает УНН.
Детали
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провели рабочую встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
Продолжаем диалог, делимся опытом, обсуждаем интересные идеи, укрепляем партнерство ради движения к справедливому миру и освобождения всех наших земель от российских оккупантов
Дополнение
В ведомстве также отметили, что Япония - один из самых надежных и последовательных партнеров нашего государства в борьбе с террористической москвой.
Напомним
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава объявила, что ее страна выделила Украине 37 миллионов долларов помощи, для обеспечения системы обнаружения беспилотников.
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
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