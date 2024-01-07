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Японія виділила Україні 37 млн доларів на системи виявлення БПЛА

Японія виділила Україні 37 млн доларів на системи виявлення БПЛА

Київ • УНН

 • 101208 перегляди

Японія пообіцяла виділити $37 млн на систему виявлення БПЛА для підтримки України, а також додаткову допомогу в енергетичному обладнанні.

Японія нещодавно виділила Україні 37 млн доларів допомоги, для забезпечення системи виявлення безпілотників. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Японія активно просуває підтримку України. В рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів

- сказала Йоко Камікава.

Деталі

Під час брифінгу Йоко Камікава рішуче засудила ракетні та дронові атаки рф по Україні в період новорічних свят.

Крім грошової підтримки, за словами Камікави, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Сьогодні очільниця МЗС Японії візьме участь в церемонії передачі цього обладнання. 

Нагадаємо

Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва. Світлину на якій дипломатка йде київським вокзалом опублікувало видання Kyodo News.

Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України07.01.24, 14:47 • 39035 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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