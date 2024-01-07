Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України

ukenru
29 березня, 17:57 • 147382 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 182826 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 167024 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 204571 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 177555 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 153129 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 158493 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150666 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 425577 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173225 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.5 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 95385 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 100715 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 100002 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 46860 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 84194 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 276895 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 425584 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 474581 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 479996 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 386773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 46860 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 182840 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 142846 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 136303 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 109558 перегляди
Актуальне
Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України

Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України

Київ • УНН

 • 39035 перегляди

Міністр закордонних справ Японії Камікава у Києві пообіцяв постійну підтримку Україні, підтвердивши зобов'язання щодо надання допомоги під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Кулебою.

Міністерка закордонних справ Йоко Камікава пообіцяла продовжувати підтримку України з боку Японії під час свого візиту до Києва. Про це вона заявила під час пресконференції з українським главою МЗС Дмитром Кулебою. Японську дипломатку цитує Reuters, передає УНН.

Японія сповнена рішучості продовжувати підтримувати Україну, щоб мир міг повернутися в Україну. 

- сказала Камікава.

Деталі

Зазначається, що прес-конференція дипломатів пройшла в укритті через оголошену у Києві повітряну тривогу.

У виданні відзначили, що в останні дні 2023 року та перші дні 2024 року росія застосувала майже 300 ракет і понад 200 безпілотників, як по мирним українським містам, так і по військовим об’єктам.

Україна весь час звертається до союзників із проханням надати їй сучасну авіацію та системи протиповітряної оборони для відбиття атак рф.

Я поінформував свою колегу... про потреби України не тільки в літаках, але, перш за все, в системах ППО. 

- сказав на пресконференції Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ Японії також заявило, про свою рішучу готовність до відновленню та реконструкції України в рамках державно-приватного партнерства. Японська дипломатка пообіцяла, що це буде підтверджено під час японсько-української конференції, що має пройти у Токіо вже 19 лютого.

Додатково

Минулого місяця Японія заявила, що готуватиметься відправити ракети протиповітряної оборони Patriot до Сполучених Штатів після перегляду своїх інструкцій щодо експорту озброєнь, що стало першим серйозним зняттям Токіо обмежень такого експорту за дев’ять років.

Хоча новий експортний контроль Японії досі не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни. Втім, японці можуть опосередковано допомагати Україні у війні з росією. Зокрема, надавати Сполученим Штатам додаткові можливості для постачання військової допомоги Києву.

Нагадаємо

Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва зранку 7 січня.. Вона не афішувала свій візит.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78