Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України

Міністерка закордонних справ Йоко Камікава пообіцяла продовжувати підтримку України з боку Японії під час свого візиту до Києва. Про це вона заявила під час пресконференції з українським главою МЗС Дмитром Кулебою. Японську дипломатку цитує Reuters, передає УНН.

Японія сповнена рішучості продовжувати підтримувати Україну, щоб мир міг повернутися в Україну. - сказала Камікава.

Деталі

Зазначається, що прес-конференція дипломатів пройшла в укритті через оголошену у Києві повітряну тривогу.

У виданні відзначили, що в останні дні 2023 року та перші дні 2024 року росія застосувала майже 300 ракет і понад 200 безпілотників, як по мирним українським містам, так і по військовим об’єктам.

Україна весь час звертається до союзників із проханням надати їй сучасну авіацію та системи протиповітряної оборони для відбиття атак рф.

Я поінформував свою колегу... про потреби України не тільки в літаках, але, перш за все, в системах ППО. - сказав на пресконференції Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ Японії також заявило, про свою рішучу готовність до відновленню та реконструкції України в рамках державно-приватного партнерства. Японська дипломатка пообіцяла, що це буде підтверджено під час японсько-української конференції, що має пройти у Токіо вже 19 лютого.

Додатково

Минулого місяця Японія заявила, що готуватиметься відправити ракети протиповітряної оборони Patriot до Сполучених Штатів після перегляду своїх інструкцій щодо експорту озброєнь, що стало першим серйозним зняттям Токіо обмежень такого експорту за дев’ять років.

Хоча новий експортний контроль Японії досі не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни. Втім, японці можуть опосередковано допомагати Україні у війні з росією. Зокрема, надавати Сполученим Штатам додаткові можливості для постачання військової допомоги Києву.

Нагадаємо

Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва зранку 7 січня.. Вона не афішувала свій візит.