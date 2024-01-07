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У Київ приїхала глава МЗС Японії Йоко Камікава – ЗМІ

У Київ приїхала глава МЗС Японії Йоко Камікава – ЗМІ

Київ • УНН

 • 102219 перегляди

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула до Києва, щоб висловити підтримку Україні на тлі конфлікту з Росією та провести переговори з урядовцями.

Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва. Світлину на якій дипломатка йде київським вокзалом опублікувало видання Kyodo News, передає УНН.

Деталі

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула до Києва у неділю вранці. Її візит в Україну офіційно не оголошували. Втім, за даними японського видання, очільниця японської дипломатії приїхала в Україну, аби засвідчити підтримку України у війні проти загарбницької росії.

Kyodo News , із посиланням на дипломатичне відомство свої країни також повідомили, що Камікава під час своїх відвідин Києва планує провести переговори з українськими урядовцями, зокрема, й зі своїм українським колегу Дмитром Кулебою.

У своїх виступах Йоко Камікава наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво. – цитує слова МЗС Японії видання Kyodo News.

Зазначається, що її візит відбувається напередодні конференції, що має відбутись Токіо 19 лютого. На анонсованій зустрічі представники з різних країн, що підтримують Україну, говоритимуть про відновлення нашої держави, що зазнала масштабних руйнувань після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Додатково

Це не перший візит японських політиків до України від початку повномасштабної війни. В березні, неочікувану поїздку до України здійснив Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда. А попередник Камікава - Йосімаса Хаясі відвідав Україну у вересні.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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