У Київ приїхала глава МЗС Японії Йоко Камікава – ЗМІ

Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва. Світлину на якій дипломатка йде київським вокзалом опублікувало видання Kyodo News, передає УНН.

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Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула до Києва у неділю вранці. Її візит в Україну офіційно не оголошували. Втім, за даними японського видання, очільниця японської дипломатії приїхала в Україну, аби засвідчити підтримку України у війні проти загарбницької росії.

Kyodo News , із посиланням на дипломатичне відомство свої країни також повідомили, що Камікава під час своїх відвідин Києва планує провести переговори з українськими урядовцями, зокрема, й зі своїм українським колегу Дмитром Кулебою.

У своїх виступах Йоко Камікава наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво. – цитує слова МЗС Японії видання Kyodo News.

Зазначається, що її візит відбувається напередодні конференції, що має відбутись Токіо 19 лютого. На анонсованій зустрічі представники з різних країн, що підтримують Україну, говоритимуть про відновлення нашої держави, що зазнала масштабних руйнувань після російського вторгнення в лютому 2022 року.

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Це не перший візит японських політиків до України від початку повномасштабної війни. В березні, неочікувану поїздку до України здійснив Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда. А попередник Камікава - Йосімаса Хаясі відвідав Україну у вересні.