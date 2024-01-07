В Киев приехала глава МИД Японии Йоко Камикава - СМИ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине на фоне конфликта с Россией и провести переговоры с чиновниками.
Глава МИД Японии Йоко Камикава прибыла в Киев. Фотографию на которой дипломат идет по киевскому вокзалу опубликовало издание Kyodo News, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыла в Киев в воскресенье утром. Ее визит в Украину официально не объявляли. Впрочем, по данным японского издания, руководительница японской дипломатии приехала в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины в войне против захватнической России.
Kyodo News, со ссылкой на дипломатическое ведомство свои страны также сообщили, что Камикава во время своего посещения Киева планирует провести переговоры с украинскими чиновниками, в частности, и со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
В своих выступлениях Йоко Камикава будет подчеркивать важность поддержания международного порядка, основанного на верховенстве права, с точки зрения недопущения любых попыток силой изменить статус-кво. - цитирует слова МИД Японии издание Kyodo News.
Отмечается, что ее визит происходит накануне конференции, которая должна состояться в Токио 19 февраля. На анонсированной встрече представители из разных стран, поддерживающих Украину, будут говорить о восстановлении нашего государства, подвергшегося масштабным разрушениям после российского вторжения в феврале 2022 года.
Дополнительно
Это не первый визит японских политиков в Украину с начала полномасштабной войны. В марте, неожиданную поездку в Украину совершил Премьер-министр Фумио Кисида. А предшественник Камикава - Йосимаса Хаяси посетил Украину в сентябре.
В Киев приехала глава МИД Японии Йоко Камикава - СМИ
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине на фоне конфликта с Россией и провести переговоры с чиновниками.
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