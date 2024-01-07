Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины

Министр иностранных дел Йоко Камикава пообещала продолжать поддержку Украины со стороны Японии во время своего визита в Киев. Об этом она заявила во время пресс-конференции с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой. Японского дипломата цитирует Reuters, передает УНН.

Япония полна решимости продолжать поддерживать Украину, чтобы мир мог вернуться в Украину. - сказала Камикава.

Детали

Отмечается, что пресс-конференция дипломатов прошла в укрытии из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги.

В издании отметили, что в последние дни 2023 года и первые дни 2024 года россия применила почти 300 ракет и более 200 беспилотников, как по мирным украинским городам, так и по военным объектам.

Украина все время обращается к союзникам с просьбой предоставить ей современную авиацию и системы противовоздушной обороны для отражения атак рф.

Я проинформировал своего коллегу... о потребностях Украины не только в самолетах, но, прежде всего, в системах ПВО. - сказал на пресс-конференции Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Японии также заявило, о своей решительной готовности к восстановлению и реконструкции Украины в рамках государственно-частного партнерства. Японский дипломат пообещала, что это будет подтверждено во время японско-украинской конференции, которая должна пройти в Токио уже 19 февраля.

Дополнительно

В прошлом месяце Япония заявила, что будет готовиться отправить ракеты противовоздушной обороны Patriot в Соединенные Штаты после пересмотра своих инструкций по экспорту вооружений, что стало первым серьезным снятием Токио ограничений такого экспорта за девять лет.

Хотя новый экспортный контроль Японии до сих пор не позволяет ей поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны. Впрочем, японцы могут косвенно помогать Украине в войне с Россией. В частности, предоставлять Соединенным Штатам дополнительные возможности для поставки военной помощи Киеву.

Напомним

Глава МИД Японии Йоко Камикава прибыла в Киев утром 7 января. Она не афишировала свой визит.