Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА

Япония недавно выделила Украине 37 млн долларов помощи, для обеспечения системы обнаружения беспилотников. Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов - сказала Йоко Камикава.

Детали

Во время брифинга Йоко Камикава решительно осудила ракетные и дроновые атаки рф по Украине в период новогодних праздников.

Кроме денежной поддержки, по словам Камикавы, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов. Сегодня глава МИД Японии примет участие в церемонии передачи этого оборудования.

Напомним,

Глава МИД Японии Йоко Камикава прибыла в Киев. Фотографию на которой дипломат идет по киевскому вокзалу опубликовало издание Kyodo News.

Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины