Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА
Япония пообещала выделить $37 млн на систему обнаружения БПЛА для поддержки Украины, а также дополнительную помощь в энергетическом оборудовании.
Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф
Над немецкими военными полигонами, где тренируются украинские войска, часто замечают беспилотники, которыми, как подозревают, управляют российские разведчики; Германия пока не подтвердила эти подозрения.
Желтый уровень опасности: жителей Киевщины предупреждают о гололедице
В Киевской области 8 января ожидается гололедица, объявлен желтый уровень опасности. Из-за снега и гололеда ожидаются перебои в движении транспорта.
Надаль из-за травмы вынужден отказался от участия в Australian Open-2024
Рафаэль Надаль снимается с Открытого чемпионата Австралии 2024 года из-за мышечной травмы, полученной в Брисбене.
Курс может не быть стабильным, но Нацбанк сгладит опасные колебания - глава НБУ
Глава НБУ Пышный обещает, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.
Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА
В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.
Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины
Министр иностранных дел Японии Камикава в Киеве пообещал постоянную поддержку Украине, подтвердив обязательства по оказанию помощи во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой.
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.
Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф
Британская разведка сообщает, что Росгвардия усиливает свои силы из-за нестабильности внутренней безопасности России, привлекая опытные подразделения, такие как ЧВК "Вагнера".
Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации
Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.