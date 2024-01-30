В начале весны наступление россиян иссякнет уже полностью - Буданов

россия не смогла достичь поставленных перед своим наступлением целей. К началу весны наступательный потенциал врага иссякнет полностью. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

Как отметил Буданов, российская наступательная операция началась в ноябре 2023 года и идет уже 2,5 месяца.

"Результаты сами видите. Сказать, что для них они какие-то большие, точно, это будет неправда. К сожалению для нас, что все же, определенное продвижение в полях у них есть и у Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели, как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец - это по Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Как вы сами понимаете, даже близко к этому ничего нет. Но их наступление еще продолжается, где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью", - сказал Буданов.

Начальник ГУР также рассказал, что украинская промышленность наращивает обороты и отметил, что Министерство стратегической отрасли промышленности значительно нарастило производство вооружения.

Кроме того, Буданов надеется, что в этом году Крымский мост будет "палать" и может завершить свое существование.

Напомним,

Глава Главного управления разведки Министерств обороны Украины Кирилл Буданов встретился с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.