Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував верф
Київ • УНН
Кім Чен Ин оглянув суднобудівний завод і наголосив на важливості зміцнення військово-морських сил для підготовки до війни після того, як Північна Корея випробувала нові крилаті ракети, що запускаються з підводних човнів.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував верф і підкреслив важливість потужних військово-морських сил у "підготовці до війни", повідомили в п’ятницю державні ЗМІ KCNA, передає УНН.
Деталі
За даними державних ЗМІ , про візит Кіма оприлюднено після того, як Північна Корея в неділю випробувала свої нові крилаті ракети з підводного базування (SLCM), випустивши модернізовану ракету вдруге за тиждень і прискоривши ядерне озброєння свого флоту.
Зміцнення військово-морських сил є найважливішим питанням для просування вперед підготовки до війни
Кім був проінформований про різні конструкції військових кораблів для нового "величезного плану", ухваленого керівництвом Північної Кореї, повідомила KCNA, не уточнюючи подробиць.
Доповнення
У понеділок KCNA повідомила, що Кім Чен Чен Ин оглянув будівництво атомного підводного човна та обговорив питання, пов'язані з виробництвом інших типів нових військових кораблів, але не надав подробиць.
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