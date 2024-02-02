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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував верф

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував верф

Київ • УНН

 • 37131 перегляди

Кім Чен Ин оглянув суднобудівний завод і наголосив на важливості зміцнення військово-морських сил для підготовки до війни після того, як Північна Корея випробувала нові крилаті ракети, що запускаються з підводних човнів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував верф і підкреслив важливість потужних військово-морських сил у "підготовці до війни", повідомили в п’ятницю державні ЗМІ KCNA, передає УНН.

Деталі

За даними державних ЗМІ , про візит Кіма оприлюднено після того, як Північна Корея в неділю випробувала свої нові крилаті ракети з підводного базування (SLCM), випустивши модернізовану ракету вдруге за тиждень і прискоривши ядерне озброєння свого флоту.

Зміцнення військово-морських сил є найважливішим питанням для просування вперед підготовки до війни

цитує KCNA слова Кіма під час його візиту на верфь Нампхо, військову суднобудівну базу, також відому як Нампхо.

Кім був проінформований про різні конструкції військових кораблів для нового "величезного плану", ухваленого керівництвом Північної Кореї, повідомила KCNA, не уточнюючи подробиць.

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Доповнення

У понеділок KCNA повідомила, що Кім Чен Чен Ин оглянув будівництво атомного підводного човна та обговорив питання, пов'язані з виробництвом інших типів нових військових кораблів, але не надав подробиць.

Пхеньян має серйозні ресурси: Буданов про співпрацю росії з КНДР30.01.24, 22:14 • 55363 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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