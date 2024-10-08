Кім Чен Ин заявив про прискорення розробки ядерної зброї

Кім Чен Ин оголосив про намір прискорити створення ядерної зброї. Про це повідомляє News1, передає УНН.

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Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна прискорить свої зусилля щодо розробки потужної ядерної зброї. Він підкреслив важливість зміцнення ядерного потенціалу Пхеньяна у відповідь на загрози з боку зовнішніх сил.

Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету