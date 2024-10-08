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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 1254 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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Кім Чен Ин заявив про прискорення розробки ядерної зброї

Київ • УНН

 • 16513 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про намір прискорити створення потужної ядерної зброї. Він підкреслив важливість зміцнення ядерного потенціалу у відповідь на зовнішні загрози.

Кім Чен Ин заявив про прискорення розробки ядерної зброї

Кім Чен Ин оголосив про намір прискорити створення ядерної зброї. Про це повідомляє News1, передає УНН.

Деталі

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна прискорить свої зусилля щодо розробки потужної ядерної зброї. Він підкреслив важливість зміцнення ядерного потенціалу Пхеньяна у відповідь на загрози з боку зовнішніх сил.

Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету04.10.24, 02:17 • 17527 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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