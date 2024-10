Соглашение о партнерстве с КНДР позволит путину избегать мобилизации в рф - ISW

Заключенное в июне 2024 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей, кремль может использовать для компенсации требований по формированию российских войск.

Пишет УНН со ссылкой на Institute for the Study of War.

Чтобы избегать мобилизации как можно дольше, в рф могут задействовать недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с кндр.

Справка

Между Россией и северной Кореей стратегический договор был подписан 19 июня 2024 года. Документ опубликован Центральным телеграфным агентством КНДР. Согласно информации корейского СМИ, стороны договорились оказывать друг другу "военную и другую" помощь, если одна из них подвергнется "вооруженному нападению".

Таким образом, по данным Института изучения войны, указанный выше договор может помочь "компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границ". Это укрепит варианты действий, в соответствии с которыми российский диктатор сможет избегать решения о мобилизации в РФ как можно дольше.

