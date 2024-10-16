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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Соглашение о партнерстве с КНДР позволит путину избегать мобилизации в рф - ISW

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16 октября 2024, 07:26  •  7363 просмотра

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Кремль может использовать соглашение о партнерстве с Северной Кореей для компенсации требований по формированию войск. Это позволит Путину отложить решение о мобилизации в РФ.

Заключенное в июне 2024 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей, кремль может использовать для компенсации требований по формированию российских войск.

Пишет УНН со ссылкой на Institute for the Study of War.

Чтобы избегать мобилизации как можно дольше, в рф могут задействовать недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с кндр.

Справка

Между Россией и северной Кореей стратегический договор был подписан 19 июня 2024 года. Документ опубликован Центральным телеграфным агентством КНДР. Согласно информации корейского СМИ, стороны договорились оказывать друг другу "военную и другую" помощь, если одна из них подвергнется "вооруженному нападению".

Таким образом, по данным Института изучения войны, указанный выше договор может помочь "компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границ". Это укрепит варианты действий, в соответствии с которыми российский диктатор сможет избегать решения о мобилизации в РФ как можно дольше.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
severnaya-koreyaСеверная Корея