Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр устанавливает инновационный бассейн с подвижным полом стоимостью 500 тысяч фунтов в своем загородном поместье. Модернизация происходит в здании, являющемся архитектурным памятником, вызывая дискуссии.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр устанавливает инновационный бассейн с подвижным полом стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов в своем загородном поместье в Бакингемшире. Роскошная модернизация происходит в здании, являющемся архитектурным памятником.
Это вызвало дискуссии из-за изменения исторического облика резиденции, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Детали
Бывший премьер-министр и его жена устанавливают "исчезающий" бассейн в стиле Джеймса Бонда стоимостью 500 000 фунтов стерлингов в своем загородном особняке I категории стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов, являющемся памятником архитектуры
По слухам, и 72-летний сэр Тони, и его 70-летняя жена Шери являются заядлыми пловцами, и в 2008 году они создали бассейн для тренировок стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов на заднем дворе своего просторного дома в Уоттон-Хаус, близ Эйлсбери, графство Бакингемшир.
Теперь источники сообщили изданию The Mail on Sunday, что супруги Блэр обратились к специалистам Twinscape с просьбой установить высокотехнологичный подвижный пол, изготовленный на заказ, чтобы создать "исчезающий бассейн".
Считается, что его стоимость составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов. Компания Twinscape, базирующаяся в Ипсвиче, называет себя "ведущим пионером отрасли в области гидрополов", с помощью которых дно бассейна поднимается или опускается одним нажатием кнопки.
С помощью панели управления или сенсорного экрана владелец может приказать полу опуститься, превратив прогулочную зону в бассейн за считанные минуты.
На вопрос о том, было ли получено разрешение на строительство бассейна, Совет Бакингемшира ответил, что не может комментировать отдельные случаи. Согласно веб-сайту совета, последняя заявка на планирование касалась "установки или сохранения установленной над землей электрической линии" в домике у бассейна, и она была одобрена в этом месяце.
Представитель сэра Тони сказал:
Они модифицируют крытый бассейн, для чего не требуется разрешение на строительство, и меняют покрытие с ручного на автоматическое
Дополнение
С момента, как Тони покинул пост в 2007 году, Блэры накопили огромный портфель недвижимости, включая около 40 домов и квартир стоимостью около 35 миллионов фунтов стерлингов.
Тони несколько лет работал посланником на Ближнем Востоке после ухода с Даунинг-стрит, но уволился в 2015 году. Он основал Институт глобальных изменений имени Тони Блэра, который консультирует международных клиентов по вопросам стратегии, политики и реализации, и считается, что он зарабатывает до 200 тысяч фунтов стерлингов за раз как основной докладчик.
Но состояние сэра Тони значительно меньше по сравнению с богатством его старшего сына-бизнесмена Юэна, 41 года, чье состояние, по данным The Sunday Times Rich List, оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов и который владеет пятиэтажным таунхаусом стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в Западном Лондоне, где также есть бассейн.
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